Experfy

Experfy

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Веб-сайт: experfy.com

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Harvard-incubated Experfy is a marketplace for hiring top data scientist, data engineers, developers, coders and architects. The most prestigious companies and startups rely on data science freelancers for their mission-critical projects.
Категории:
Business
Expert Networks

Веб-сайт: experfy.com

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