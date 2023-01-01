WebCatalog
Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Seedrs в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Возможности онлайн-инвестирования в лучшие новые стартапы, а также привлечение посевных и ангельских инвестиций с помощью ведущего европейского краудфандингового сайта Seedrs.

Веб-сайт: seedrs.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Seedrs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

FINNOMENA

FINNOMENA

finnomena.com

Fyers

Fyers

fyers.in

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

SeedInvest

SeedInvest

seedinvest.com

Privy

Privy

getprivynow.com

Netcapital

Netcapital

netcapital.com

Visual Capitalist

Visual Capitalist

visualcapitalist.com

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Raizer

Raizer

raizer.app

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Explara

Explara

explara.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности