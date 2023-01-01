FINNOMENA — это растущий финтех-стартап, созданный ведущими инвестиционными гуру Таиланда. Мы стремимся раскрыть инвестиционный потенциал тайцев, предоставляя инструменты и знания, необходимые для инвестирования и личного финансового планирования.

Веб-сайт: finnomena.com

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