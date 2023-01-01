InstantMudra

Молодая финтех-организация, созданная с целью служить сообществу, не охваченному банковскими услугами, и сообществу, не охваченному банковскими услугами, на основе программы финансовой доступности и модели внутренних денежных переводов, управляемой Резервным банком Индии (RBI).

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