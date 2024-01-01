MarketDial — лидер в области автономного A/B-тестирования для обычной розничной торговли. Компании используют программное обеспечение MarketDial для разработки и анализа любого эксперимента в магазине. Индивидуальные тесты MarketDial позволяют любому специалисту розничной торговли ответить на важные вопросы о своем бизнесе. Например: Насколько хорошо этот новый продукт будет работать на моем сайте? Поможет ли моя рекламная акция увеличить продажи? Если я подниму цену на некоторые товары, отпугнет ли это моих клиентов? Привлекли ли наши инвестиции в новые вывески новый бизнес? Стимулировала ли наша новая программа обучения сотрудников рост продаж или CSAT? MarketDial — программное решение, не похожее ни на одно другое. Он разработан таким образом, чтобы каждый мог легко создать, внедрить и проанализировать точный тест в магазине.

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