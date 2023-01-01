WebCatalog
SeedInvest

SeedInvest

seedinvest.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SeedInvest в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

SeedInvest — ведущая краудфандинговая платформа, которая объединяет инвесторов с высококачественными стартапами.

Веб-сайт: seedinvest.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SeedInvest, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Carta

Carta

app.carta.com

Lemon.io

Lemon.io

app.lemon.io

Moonfare

Moonfare

app.moonfare.com

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

SeedLegals

SeedLegals

app.seedlegals.com

Porch

Porch

porch.com

BitForex

BitForex

bitforex.com

Peachscore

Peachscore

peachscore.com

HomeTriangle

HomeTriangle

hometriangle.com

Lead Sherpa

Lead Sherpa

app.leadsherpa.com

Underdog.io

Underdog.io

underdog.io

HONOR

HONOR

hihonor.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности