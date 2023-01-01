WebCatalog

Nouri

Nouri

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: nouri.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nouri в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Nouri.ai — единственная платформа для проведения мероприятий, которая создает сообщество и облегчает налаживание связей! Геймифицируйте свое мероприятие, используйте соединения с поддержкой искусственного интеллекта, общайтесь в чате с участниками или персоналом.

Категории:

Business
Event Networking and Matchmaking

Веб-сайт: nouri.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nouri, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

ClickUp

ClickUp

clickup.com

monday.com

monday.com

monday.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Grip Events

Grip Events

grip.events

Agorify

Agorify

agorify.com

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