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Eventleaf

Eventleaf

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Веб-сайт: eventleaf.com

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Eventleaf is an event management software created by California-based Jolly Technologies. It is intended for all event types (conferences, fundraisers, meetings, trade shows, trainings, workshops) of all sizes. With the desktop platform and mobile applications, event organisers can build event websites with speaker profiles and add agenda information, register attendees, conduct surveys, send and track invitations, print event badges.

Категории:

Entertainment
Event Registration and Ticketing Software

Веб-сайт: eventleaf.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eventleaf, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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