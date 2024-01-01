Альтернативы - Cvent

EventLive

eventlive.pro

EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количест...