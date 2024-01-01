Альтернативы - Brella
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
ON24
on24.com
Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
BrightTALK
brighttalk.com
Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
Liveform
livestorm.co
Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
HeySummit
heysummit.com
Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
Remo
remo.co
Воплотите в жизнь подлинные онлайн-опыты с помощью Remo. ✓ Мероприятия всех типов ✓ Интерактивный контент ✓ Спонсорские баннеры ✓ Увеличение вашей вовлеченности в 4 раза.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Eventify
eventify.io
Универсальная технология для проведения мероприятий Eventify максимизирует экономию, привлекает спонсоров и экспонентов, а также повышает вовлеченность посетителей, налаживание связей и удовлетворенность!
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Balloon
balloon.app
Платформа, поддерживаемая исследованиями, которая раскрывает идеи и отзывы, устраняя групповое мышление и усиливая голоса. Сократите время встреч на 70%.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Watchity
watchity.com
Watchity — это наиболее полная корпоративная видеоплатформа для создания профессионально выглядящего аудиовизуального контента и онлайн-мероприятий с отличным визуальным и интерактивным опытом, который поможет вам выделиться среди остальных, максимально увеличить вовлеченность аудитории и улучшить р...
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk — это инновационная платформа группового чата для онлайн-бизнеса. Это позволяет онлайн-издателям создавать сообщество и свободно взаимодействовать на своей территории, ведя одно и то же общение на своем веб-сайте, странице Facebook и мобильном сайте.
Lenos
lenos.com
Lenos — это полноценная гибридная платформа для взаимодействия с событиями, позволяющая создавать, вовлекать и измерять влияние и атрибуцию в режиме реального времени.
KingConf
web.kingconf.com
ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПО ЗАПРОСУ! Мы предлагаем современную платформу виртуальных мероприятий, которая облегчает обучение участников и предлагает им общаться друг с другом и участвовать удаленно. Благодаря нашим ВИРТУАЛЬНЫМ ВЫСТАВКАМ спонсоры мероприятия получат возможность создать свой собственный ст...
InvitePeople
invitepeople.com
Обладая более чем десятилетним опытом, InvitePeople предлагает универсальное программное обеспечение для управления мероприятиями мирового класса, адаптированное для различных отраслей. Будь то внутренние встречи, крупные конференции или мероприятия, посвященные бренду, набор функций InvitePeople об...
expertshare
expertshare.live
Ваша платформа для виртуальных мероприятий expertshare — это веб-платформа для конференций и совместной работы для виртуальных мероприятий. Expertshare был разработан профессионалами швейцарской event-индустрии, которые объединили свой опыт, технические навыки и острое понимание того, что нужно клие...
EventsMo
eventsmo.com
EventsMo поможет создать незабываемые впечатления от мероприятий. От начала до конца. Мы предлагаем комплексное решение для личных, виртуальных и гибридных мероприятий любого размера. Наша платформа управления мероприятиями улучшает качество вашего мероприятия, повышает вовлеченность, объединяет уча...
EventLive
eventlive.pro
EventLive — это универсальное приложение для потокового вещания и платформа для мероприятий. Оно позволяет пользователям выходить в эфир со своих смартфонов или профессионального оборудования и приглашать гостей присоединиться с любого устройства. Это работает в любой стране. Ограничений на количест...
Connect My Event
connectmyevent.com
Полностью настраиваемая платформа для проведения виртуальных и гибридных мероприятий. Каким бы ни было ваше мероприятие, независимо от того, велика или мала ваша аудитория, организуйте его по-своему и организуйте его без проблем. Конференции, живые выступления, презентации, выставки, выставки, прямы...
Bettercast
bettercast.com.au
Bettercast предоставляет эффективный и приятный способ управления вашими творческими проектами. Эта интуитивно понятная платформа управления событиями и потоковой передачи упрощает настройку и проведение мероприятий для менеджеров мероприятий, площадок, AV-персонала и, самое главное, для ваших посет...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart — это универсальная коммуникационная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает вам управлять вебинарами, видеоконференциями, виртуальными мероприятиями, регистрацией событий на месте, интерактивным взаимодействием и многим другим.
Events Wallet
eventswallet.com
EventsWallet — это инновационная SaaS-платформа для проведения личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Платформа позволяет организаторам проводить выставки и конференции с эффективной окупаемостью инвестиций, поддерживая интерес аудитории с помощью простых в использовании веб-инструментов и при...
BoothCentral
boothcentral.com
Проводите увлекательные мероприятия — личные, гибридные или виртуальные. BoothCentral — это универсальная платформа для управления мероприятиями и хостинга с простыми в использовании и мощными инструментами, призванными помочь вашему мероприятию добиться успеха! Наше решение для виртуальных мероприя...
Meetaway
meetaway.com
Meetaway — это виртуальная платформа для мероприятий, которая позволяет организаторам мероприятий легко и просто объединять свою аудиторию, создавать сети и строить значимые отношения. Meetaway помогает вашим посетителям познакомиться с людьми, с которыми они хотят встретиться. При настройке меропри...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, ги...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
Мы делаем сложное простым. Deal Room — это ваша простая универсальная платформа для управления событиями для личных, виртуальных и гибридных мероприятий. Просто организуйте. Просто настройте. Просто сеть. -Лучший сетевой опыт с комплексными функциями -Встроенные функции и интеграции -Виртуальные, ги...
Virbela
virbela.com
Virbela создает увлекательные виртуальные миры для удаленной работы, обучения и проведения мероприятий. Миссия Virbela, основанной в 2012 году командой поведенческих психологов, — помогать организациям и людям процветать в отдаленном будущем. Благодаря иммерсивным 3D-пространствам, обеспечивающим гл...
Dryfta
dryfta.com
Слишком много инструментов, слишком много хаоса? Получите Dryfta, универсальную платформу для мероприятий, которую организаторы мероприятий используют для сбора предложений и переговоров, продажи билетов онлайн, создания интерактивного расписания программ, проведения виртуальных встреч и повышения в...
streamGo
streamgo.events
Мы хотим быть другими. Мы запустили StreamGo, чтобы сделать онлайн-мероприятия лучше. Лучше для брендов и лучше для посетителей. Долгое время онлайн-мероприятия означали, что докладчикам приходилось тратить больше времени на изучение систем, чем на изучение их контента. Посетителям придется загрузит...
Prosple
prosple.com
Prosple’s помогает более чем 4 миллионам студентов и недавних выпускников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы работаем с более чем 180 командами по вопросам карьеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы предоставить их студентам тысячи местных и международных возможностей и помочь предоставить вы...
Haia
haia.live
Ты прав. Есть несколько отличных решений для видеоконференций на мероприятиях — подумайте о Haia. Самой большой проблемой онлайн- и гибридных мероприятий является вовлеченность посетителей, что приводит к ухудшению пользовательского опыта: им трудно ориентироваться и участвовать в мероприятии. Ни од...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim — это инновационная виртуальная платформа для проведения мероприятий с интерактивными функциями, которые помогут вам проводить увлекательные мероприятия. Благодаря настраиваемым виртуальным 3D-стендам, живому чату и видео, а также подробным отчетам о взаимодействии с посетителями, ExpoSim ид...
Breakroom
breakroom.net
Комната отдыха — это следующая эволюция цифрового сотрудничества и взаимодействия — полностью настраиваемая 3D-среда, созданная с учетом всех ваших виртуальных требований. Новый мир работы — это не ад 2D-видеоконференций, в котором вы оказались. Это захватывающий цифровой опыт, который расширяет воз...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace — это виртуальная и гибридная платформа для мероприятий по подбору персонала. Благодаря ориентированному на пользователя и ориентированному на видео дизайну Talentspace позволяет работодателям, центрам карьеры и советам по трудовым ресурсам проводить захватывающие и запоминающиеся карьер...
myOnvent
myonvent.com
myOnvent — это комплексная и инновационная онлайн-платформа для проведения мероприятий и сообществ с обширным опытом проведения самых разных мероприятий онлайн или в качестве гибридного компонента с личными мероприятиями (академические конференции, выставки и ярмарки, виртуальные конференции и т. д....
Premier Virtual
premiervirtual.com
Платформа Premier Virtual позволяет организациям превратить процесс найма сотрудников в единый виртуальный процесс. Наш универсальный пакет виртуального набора персонала даст вам возможность проводить онлайн-ярмарки вакансий и предложит круглосуточный доступ к соискателям, желающим связаться с вами....
Engagez
engagez.com
Engagez — одна из ведущих универсальных цифровых платформ взаимодействия для компаний, которым необходимо привлекать потенциальных клиентов, партнеров и сотрудников для участия в маркетинговых, продажных, обучающих и образовательных бизнес-программах. Одна платформа для всех ваших захватывающих собы...
Chati
chati.com
Гибкий, масштабируемый конструктор виртуальных мероприятий, который доступен, захватывает и заставит участников с нетерпением ждать следующего мероприятия. Обладая многолетним опытом проведения виртуальных мероприятий, Chati предоставляет все инструменты, необходимые для успешного проведения увлекат...
Social27
social27.com
Social27 поддерживает мероприятия, которые ускоряют продажи и создают сообщество. Проводите виртуальные, гибридные, личные мероприятия и веб-трансляции, которые будут интересными, безопасными и масштабируемыми по всему миру. Платформа виртуальных мероприятий Social27 предоставляет лучшие виртуальные...
Superevent
superevent.com
Superevent — это идеальная универсальная платформа для проведения мероприятий, позволяющая проводить личные, виртуальные и гибридные мероприятия. Привлечение посетителей и простота настройки!
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Функции приложения позволяют организаторам мероприятий расширять возможности для бизнеса, предоставлять руководство по мероприятию и лучше общаться с участниками.
Grupio
grupio.com
Grupio позволяет специалистам по организации мероприятий мобилизовать свои мероприятия и конференции, улучшая впечатления участников и повышая осведомленность в социальных сетях.
Ventla
ventla.io
Ventla — это универсальная платформа для проведения мероприятий, предназначенная для упрощения и поощрения взаимодействия и взаимодействия, а также предоставления информации о поведении участников в режиме реального времени. Благодаря инструментам полного цикла проведения мероприятий, таким как реги...
Meeting Application
meetingapplication.com
Приложение Meeting обеспечивает возможность участия в мероприятии для всех участников, независимо от того, является ли оно живым, онлайн или гибридным. Он предоставляет решения как для мобильных устройств, так и для веб-страниц, предоставляя участникам доступ в наиболее удобной для них форме. Это го...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — это ведущее решение для приложений для мероприятий, которое позволяет организаторам мероприятий создавать персонализированные и привлекательные приложения для своих мероприятий, которые подходят для гибридного, очного или онлайн-формата мероприятий. Благодаря удобному интерфейсу и обширным...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы личное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите ...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, целью которого является облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...