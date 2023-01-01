Megaport предлагает масштабируемую полосу пропускания для подключений к общедоступным и частным облакам, Metro Ethernet и транзитной сети центров обработки данных, а также услуг Интернет-обмена.

Веб-сайт: megaport.com

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