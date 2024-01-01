NetApp BlueXP

В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака — в центр обработки данных. Наши ведущие в отрасли решения работают в различных клиентских средах и крупнейших в мире публичных облаках. Только компания NetApp, занимающаяся разработкой программного обеспечения для обработки и обработки данных, может помочь вам создать уникальную структуру данных, упростить и подключить ваше облако, а также безопасно доставлять нужные данные, услуги и приложения нужным людям — в любое время и в любом месте.

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