Prisma Data Platform

Prisma ORM упрощает разработчикам TypeScript и Node.js чтение и запись данных в базы данных. Платформа данных Prisma объединяет эту функциональность с набором функций, которые упрощают ее использование в производстве, особенно в бессерверных и периферийных средах.

Веб-сайт: prisma.io

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