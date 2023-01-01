Prisma Data Platform
cloud.prisma.io
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Prisma Data Platform в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: prisma.io
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Prisma Data Platform, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Tugboat
dashboard.tugboat.qa
Boulder
app.snaplet.dev
Grafbase
grafbase.com
Google Cloud Platform
console.cloud.google.com
PlanetScale
auth.planetscale.com
Liveli Planner
app.liveliplanner.com
Authorea
authorea.com
Zoho Catalyst
accounts.zoho.com
TotalTypescript
totaltypescript.com
Garden
app.garden.io
Next.js Docs
nextjs.org
Stackby
stackby.com