Центр обработки данных для услуг Dataknox. Решения полного жизненного цикла — от центра обработки данных до облака. Удовлетворите свои потребности в управлении и утилизации ИТ-активов, одновременно максимизируя стоимость выбывающих активов.

Веб-сайт: dataknox.io

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