WebCatalog
Locals.com

Locals.com

locals.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Locals.com в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Поддержите напрямую авторов, которых вы любите. Контролируйте свой контент и избегайте алгоритмов. Созданный с нуля для удовлетворения потребностей авторов, Locals не продает ваши данные, и создатели имеют беспрецедентное право собственности на свои. Благодаря таким функциям, как прямая трансляция чата, каналы и публикации сообщества, а также библиотеки контента для видео и аудио, приложение Locals представляет собой комплексное решение для взаимодействия с любимым контентом, одновременно напрямую поддерживая независимость сообществ и создатели, которые вам интересны. Власть людям. Не платформа. О местных жителях.

Веб-сайт: locals.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Locals.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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