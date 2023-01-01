Поддержите напрямую авторов, которых вы любите. Контролируйте свой контент и избегайте алгоритмов. Созданный с нуля для удовлетворения потребностей авторов, Locals не продает ваши данные, и создатели имеют беспрецедентное право собственности на свои. Благодаря таким функциям, как прямая трансляция чата, каналы и публикации сообщества, а также библиотеки контента для видео и аудио, приложение Locals представляет собой комплексное решение для взаимодействия с любимым контентом, одновременно напрямую поддерживая независимость сообществ и создатели, которые вам интересны. Власть людям. Не платформа. О местных жителях.

Веб-сайт: locals.com

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