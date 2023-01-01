Namecheap Private Email — это облачное программное обеспечение с открытым исходным кодом для совместной работы. Он имеет свежий современный дизайн, который работает на планшетах, настольных компьютерах и ноутбуках, позволяя пользователям общаться в любое время и в любом месте. Частная электронная почта позволяет пользователям создавать общедоступное пространство в общих папках, задавать задачи и контролировать их, создавать графики работы и управлять ими и многое другое.

Веб-сайт: privateemail.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Private Email, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.