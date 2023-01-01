Couchbase
cloud.couchbase.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Couchbase в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: couchbase.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Couchbase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
SingleStore
portal.singlestore.com
MongoDB Cloud
cloud.mongodb.com
YugabyteDB
cloud.yugabyte.com
Meraki
account.meraki.com
Automate.io
automate.io
QuickNode
quicknode.com
Turbo.net
app.turbo.net
Lepton
dashboard.lepton.ai
Dig
app.dig.security
WireMock Cloud
login.wiremock.cloud
Okta
login.okta.com
Datadog
app.datadoghq.com