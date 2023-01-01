Couchbase — это современная облачная база данных NoSQL для корпоративных приложений. Развивайтесь с ловкостью. Выполняйте в любом масштабе. Управляйте с легкостью.

Веб-сайт: couchbase.com

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