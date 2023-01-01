Репозиторий Composer для пакетов PHP. Установка зависимостей Composer с помощью Private Packagist выполняется быстро и надежно, независимо от того, где хранится ваш код. Зеркально отображайте свои зависимости с открытым исходным кодом и сторонние приложения и отслеживайте уязвимости безопасности.

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