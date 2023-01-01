WebCatalog
Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Semgrep в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Быстрый инструмент статического анализа с открытым исходным кодом, позволяющий значительно повысить безопасность и надежность программного обеспечения.

Веб-сайт: semgrep.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Semgrep, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Plane

Plane

plane.so

Fossa

Fossa

fossa.com

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Debricked

Debricked

debricked.com

Private Packagist

Private Packagist

packagist.com

OSS Insight

OSS Insight

ossinsight.io

Metlo

Metlo

metlo.com

Google Domains

Google Domains

domains.google

Openbase

Openbase

openbase.com

OpenStack

OpenStack

openstack.org

Codacy

Codacy

codacy.com

RustDesk Web

RustDesk Web

rustdesk.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности