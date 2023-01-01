Более быстрый способ создания и совместного использования приложений для обработки данных. Streamlit превращает сценарии данных в общедоступные веб-приложения за считанные минуты. Все на чистом Python. Опыт работы с интерфейсом не требуется.

Веб-сайт: streamlit.io

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