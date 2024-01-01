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ReactiveSearch

ReactiveSearch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: reactivesearch.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ReactiveSearch.io enables businesses to build the best app search experience with industry leading UI components, a control plane to deploy changes in realtime and provides actionable analytics for search. It works out of the box with Elasticsearch and OpenSearch.

Категории:

Business
Программное обеспечение корпоративного поиска

Веб-сайт: reactivesearch.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ReactiveSearch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Guru

Guru

getguru.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Algolia

Algolia

algolia.com

OpenText

OpenText

opentext.com

Command E

Command E

getcommande.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Search.io

Search.io

search.io

Yext

Yext

yext.com

nuclia

nuclia

nuclia.com

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