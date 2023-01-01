Tenderly — это универсальная платформа разработки, которая позволяет разработчикам Web3 создавать, тестировать, отслеживать и управлять смарт-контрактами от их создания до массового внедрения.

Веб-сайт: tenderly.co

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