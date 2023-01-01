Платформа разработки Web3. Самый мощный пакет веб3 с высокой доступностью, позволяющий легко создавать и масштабировать ваши dApps.

Веб-сайт: solarpath.io

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