WebCatalog
Dokkio

Dokkio

app.dokkio.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dokkio в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Находите, систематизируйте и анализируйте все свои онлайн-файлы. Dokkio предоставляет вам и вашей команде единое место, где собираются файлы из всех ваших облачных учетных записей и вашего компьютера Mac или Windows.

Веб-сайт: dokkio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dokkio, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

heycollab

heycollab

app.heycollab.com

Windows 365

Windows 365

windows365.microsoft.com

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

Parallels Access

Parallels Access

access.parallels.com

neptune.ai

neptune.ai

app.neptune.ai

Infinity

Infinity

app.startinfinity.com

Searchable.ai

Searchable.ai

app.searchable.cloud

Journey

Journey

journey.cloud

FEX.NET

FEX.NET

fex.net

Treasure Clou‪d

Treasure Clou‪d

app.treasure.cloud

ActiveCollab

ActiveCollab

activecollab.com

Holded

Holded

app.holded.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности