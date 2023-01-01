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Craft

Craft

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Веб-сайт: craft.do

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Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссылки, фрагменты кода, изображения, видео, прикрепление PDF-файлов и предварительный просмотр расширенных ссылок.

Веб-сайт: craft.do

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