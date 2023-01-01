WebCatalog
Intento

Intento

console.inten.to

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Intento в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Intento позволяет глобальным компаниям переводить в 20 раз больше при том же бюджете и мгновенно делает взаимодействие с клиентами и сотрудниками многоязычным на более чем 450 языках благодаря машинному переводу и искусственному интеллекту.

Веб-сайт: inten.to

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Intento, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

LyricsTranslate

LyricsTranslate

lyricstranslate.com

Qualtrics

Qualtrics

login.qualtrics.com

Sibyl AI

Sibyl AI

app.sibyls.ai

Vidby

Vidby

vidby.com

Lilt

Lilt

lilt.com

Translate.Video

Translate.Video

app.translate.video

PerformNOW

PerformNOW

app.performnow.com

Topcontent

Topcontent

app.topcontent.com

VoiceTranslate

VoiceTranslate

app.voicetranslate.app

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности