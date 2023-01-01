LyricsTranslate
lyricstranslate.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LyricsTranslate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: lyricstranslate.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LyricsTranslate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
OrthodoxWiki
orthodoxwiki.org
SpanishDict
spanishdict.com
Transifex
transifex.com
Lingvo Live
lingvolive.com
Intento
console.inten.to
Yandex Translate
translate.yandex.com
Google Translate
translate.google.com
Lyrics Broker
lyricsbroker.com
Topcontent
app.topcontent.com
Musixmatch
musixmatch.com
DW
dw.com
DeepL Translator
deepl.com