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Transifex

Transifex

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: transifex.com

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Интегрируйтесь с Transifex для управления созданием многоязычных веб-сайтов и контента приложений. Заказывайте переводы, наблюдайте за ходом перевода и пользуйтесь такими инструментами, как TM.

Веб-сайт: transifex.com

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