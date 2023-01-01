Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Интегрируйтесь с Transifex для управления созданием многоязычных веб-сайтов и контента приложений. Заказывайте переводы, наблюдайте за ходом перевода и пользуйтесь такими инструментами, как TM.

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