Локализация и распространение материалов в нескольких регионах является сложной задачей. Вам нужно решение для перевода, которое было бы простым, масштабируемым и надежным. Система управления переводами XTM (TMS) поможет вам быстрее и с меньшими затратами доставлять ваш контент, локализованный на несколько языков.

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