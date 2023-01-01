WebCatalog
Matecat

Matecat

matecat.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Matecat в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.

Веб-сайт: matecat.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Matecat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Purrli

Purrli

purrli.com

Activepieces

Activepieces

cloud.activepieces.com

Trianglify.io

Trianglify.io

trianglify.io

Reverso

Reverso

reverso.net

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

Memsource

Memsource

cloud.memsource.com

Fossa

Fossa

app.fossa.com

Mattermost

Mattermost

customers.mattermost.com

Fosscord

Fosscord

fosscord.com

Drupal

Drupal

drupal.org

BuildBuddy

BuildBuddy

app.buildbuddy.io

OpenCart

OpenCart

opencart.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности