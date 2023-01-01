Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.

Веб-сайт: matecat.com

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