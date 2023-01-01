DevTranslate

Онлайн-приложение json-переводчик для разработчиков. Используйте автоматический многоязычный перевод для всех ваших файлов json, xml, arb и строк вместо того, чтобы тратить время на копирование всего текста в онлайн-переводчики.

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