WebCatalog
Lokalise

Lokalise

app.lokalise.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lokalise в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа локализации, созданная для роста. Охватите совершенно новую аудиторию пользователей приложений, онлайн-покупателей, веб-браузеров и игроков, предоставляя локальный опыт на их языке, где бы они ни находились.

Веб-сайт: lokalise.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lokalise, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Phrase

Phrase

app.phrase.com

Lisa Williams

Lisa Williams

lisawilliams.com

PropellerAds

PropellerAds

partners.propellerads.com

Smartling

Smartling

dashboard.smartling.com

Fluenz

Fluenz

online.fluenz.com

BYDFi

BYDFi

bydfi.com

BitYard

BitYard

bityard.com

Salsify

Salsify

app.salsify.com

Babbel

Babbel

babbel.com

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Axis Direct

Axis Direct

login.axisdirect.in

Locize

Locize

locize.app

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности