BYDFi — это универсальная торговая платформа для глобальных инвесторов. С 2019 года она продолжает предоставлять профессиональные, удобные и новые торговые услуги пользователям по всему миру. Новый слоган «BUIDL Your Dream Finance» и принципиально улучшенный пользовательский интерфейс выводят торговлю криптовалютой на совершенно новый уровень, предоставляя пользователям лучший торговый опыт.

Веб-сайт: bydfi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BYDFi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.