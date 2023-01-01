Deepcoin — это ведущая в мире комплексная платформа для торговли криптовалютными деривативами, предоставляющая спотовые, деривативы, управление активами, инвестиции DEFI и другие комплексные финансовые услуги. Deepcoin была основана в Сингапуре в 2018 году и в настоящее время получила несколько лицензий в Канаде и США. Между тем, глобальная сервисная команда Deepcoin также завершила работу во многих странах и регионах.

Веб-сайт: deepcoin.com

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