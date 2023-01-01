Альтернативы - Google Translate

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...