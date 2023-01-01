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NASA+

NASA+

plus.nasa.gov

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Добро пожаловать в новый бесплатный потоковый сервис НАСА для семейного просмотра без рекламы, который открывает доступ к нашей удостоенной награды «Эмми» прямой трансляции, погружает вас в наши миссии с помощью новых оригинальных видеосерий и делает Вселенную у вас под рукой. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства: НАСА исследует неизведанное в воздухе и космосе, внедряет инновации на благо человечества и вдохновляет мир своими открытиями.

Веб-сайт: plus.nasa.gov

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