Добро пожаловать в новый бесплатный потоковый сервис НАСА для семейного просмотра без рекламы, который открывает доступ к нашей удостоенной награды «Эмми» прямой трансляции, погружает вас в наши миссии с помощью новых оригинальных видеосерий и делает Вселенную у вас под рукой. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства: НАСА исследует неизведанное в воздухе и космосе, внедряет инновации на благо человечества и вдохновляет мир своими открытиями.

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