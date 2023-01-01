WebCatalog
AIRNow

AIRNow

airnow.gov

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

AirNow — ваш универсальный источник данных о качестве воздуха. Наш недавно обновленный сайт в первую очередь освещает качество воздуха в вашем районе, но при этом предоставляет информацию о качестве воздуха на уровне штата, страны и мира.

Веб-сайт: airnow.gov

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