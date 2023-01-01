Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Интеллектуальные продукты для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и контроля качества воздуха в помещении. Управляйте кондиционерами и тепловыми насосами с помощью интеллектуальных параметров, используя данные и обучение искусственного интеллекта для оптимизации использования при одновременном снижении энергопотребления.

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