Приложение Shelly Cloud · Умное управление домом, усовершенствованное! · Наслаждайтесь расширенным контролем домашней автоматизации и точным мониторингом ваших устройств Shelly, где бы вы ни находились.

Веб-сайт: shelly.cloud

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