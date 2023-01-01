Приложение DIRECTV для клиентов DIRECTV и DIRECTV STREAM — это новый способ транслировать все любимые развлечения. В прямом эфире или по запросу, дома или в дороге, на большом или маленьком экране — независимо от того, как вы предпочитаете смотреть, мы объединим ваш телевизор.

Веб-сайт: directv.com

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