WebCatalog
DIRECTV

DIRECTV

directv.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для DIRECTV в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приложение DIRECTV для клиентов DIRECTV и DIRECTV STREAM — это новый способ транслировать все любимые развлечения. В прямом эфире или по запросу, дома или в дороге, на большом или маленьком экране — независимо от того, как вы предпочитаете смотреть, мы объединим ваш телевизор.

Веб-сайт: directv.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DIRECTV, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cox Contour

Cox Contour

cox.com

IPTV Smarters

IPTV Smarters

iptvsmarters.com

Foxtel Go

Foxtel Go

foxtel.com.au

RTÉ Player

RTÉ Player

rte.ie

Zattoo

Zattoo

zattoo.com

ITV Hub

ITV Hub

itv.com

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

Sling TV

Sling TV

sling.com

Xfinity Stream

Xfinity Stream

xfinity.com

Nimo TV

Nimo TV

nimo.tv

TwitCasting

TwitCasting

twitcasting.tv

BIGO LIVE

BIGO LIVE

bigo.tv

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности