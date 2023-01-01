WebCatalog
Stan.

Stan.

stan.com.au

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Stan — ведущий местный потоковый сервис Австралии, предлагающий неограниченный доступ к тысячам часов телешоу, фильмов и оригинальной продукции со всего мира. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без рекламы и фиксированных контрактов. Смотрите Стэна в любое время и в любом месте — на самых разных устройствах, загружайте для просмотра в автономном режиме и транслируйте в формате 4K Ultra HD. Вы также можете насладиться стадионом «Стэн Спорт» — домом для регби, Ролан Гаррос и Уимблдона. Добавьте пакет Stan Sport в свой план Stan, чтобы смотреть каждый матч без рекламы, в прямом эфире и по запросу.

Веб-сайт: stan.com.au

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