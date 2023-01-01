Google Sky: путешествие к звездам еще никогда не было таким простым. Чтобы помочь вам исследовать дальние уголки нашей Вселенной, мы объединились с астрономами крупнейших обсерваторий мира, чтобы предоставить вам новый взгляд на небо. Используя Карты Google, этот инструмент предоставляет увлекательный способ просматривать и исследовать вселенную. Вы можете найти положения планет и созвездий на небе и даже наблюдать за рождением далеких галактик, как это видно с помощью космического телескопа Хаббл. Нас особенно радует возможность рассматривать Вселенную на разных длинах волн, чтобы увидеть, как бы она выглядела, если бы наши глаза работали в рентгеновских или инфракрасных лучах. Исследуя эти новые слои, поиграйте с прозрачностью, чтобы смешать волны разной длины, и посмотрите, как разные части Вселенной светятся на разных длинах волн. Если вам интересно, что происходит на небе сегодня вечером или в ближайшие несколько месяцев, посмотрите подкасты Earth and Sky или найдите положение вашей любимой планеты.

Веб-сайт: google.com

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