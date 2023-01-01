WebCatalog

Google Sky

Google Sky

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: google.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Google Sky в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Google Sky: путешествие к звездам еще никогда не было таким простым. Чтобы помочь вам исследовать дальние уголки нашей Вселенной, мы объединились с астрономами крупнейших обсерваторий мира, чтобы предоставить вам новый взгляд на небо. Используя Карты Google, этот инструмент предоставляет увлекательный способ просматривать и исследовать вселенную. Вы можете найти положения планет и созвездий на небе и даже наблюдать за рождением далеких галактик, как это видно с помощью космического телескопа Хаббл. Нас особенно радует возможность рассматривать Вселенную на разных длинах волн, чтобы увидеть, как бы она выглядела, если бы наши глаза работали в рентгеновских или инфракрасных лучах. Исследуя эти новые слои, поиграйте с прозрачностью, чтобы смешать волны разной длины, и посмотрите, как разные части Вселенной светятся на разных длинах волн. Если вам интересно, что происходит на небе сегодня вечером или в ближайшие несколько месяцев, посмотрите подкасты Earth and Sky или найдите положение вашей любимой планеты.

Веб-сайт: google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Sky, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Google Moon

Google Moon

google.com

Blossom

Blossom

blossom.co

Google Search Central

Google Search Central

developers.google.com

Workstack

Workstack

workstack.io

Fosstodon

Fosstodon

fosstodon.org

Zippia

Zippia

zippia.com

Google Admin

Google Admin

admin.google.com

Google Flights

Google Flights

google.com

Tripwak

Tripwak

tripwak.com

Google Business Dev Guide

Google Business Dev Guide

businessdevguide.withgoogle.com

Periscope

Periscope

pscp.tv

Local.com

Local.com

local.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности