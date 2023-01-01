WebCatalog
Sci.News

Sci.News

sci.news

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sci.News в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Sci.News: археология, палеонтология, астрономия, нанонаука, природа, физика, освоение космоса и т.д.

Веб-сайт: sci.news

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Sci.News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Space.com

Space.com

space.com

ScienceAlert

ScienceAlert

sciencealert.com

Smithsonian Channel

Smithsonian Channel

smithsonianchannel.com

National Geographic

National Geographic

nationalgeographic.com

FlowingData

FlowingData

flowingdata.com

Neet Physics Kota

Neet Physics Kota

neetphysicskota.com

Australian Geographic

Australian Geographic

australiangeographic.com.au

Nature

Nature

nature.com

Minimax

Minimax

minimax.finance

Tide

Tide

tide.fm

NASA

NASA

nasa.gov

Preset

Preset

preset.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности