Исследование того, как мы используем анализ и визуализацию, чтобы понять данные и самих себя.

Веб-сайт: flowingdata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FlowingData, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.