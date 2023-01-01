Smashrun — это веб-платформа для тренировок на основе данных, предназначенная для бегунов. В отличие от трекеров бега, Smashrun помогает бегунам понять данные, которые они собирают из работающих приложений и GPS-устройств, с помощью анализа больших данных.

Веб-сайт: secure.smashrun.com

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