WebCatalog

CorralData

CorralData

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: corraldata.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CorralData в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

В Corral Data мы стремимся изменить то, как организации используют данные. Мы даем возможность организациям легко использовать ИИ для подключения, анализа и совместной работы над данными своей компании. Что такое CorralData? CorralData — это аналитическая платформа с полным спектром услуг на базе искусственного интеллекта, которая радикально упрощает централизацию и анализ данных из нескольких источников. С CorralData вы можете общаться со своими данными на простом английском языке или создавать потрясающие отчеты, просто подключив свои данные. Не требуется кодирование, SQL или инженерные ресурсы. Вот как работает CorralData: легко подключайте все свои источники данных, используя более 500 готовых интеграций. Начните видеть потрясающие визуализации в готовых отчетах, имеющих отношение к вашей компании и данным. Используйте наш искусственный интеллект, чтобы общаться с вашими данными на простом английском языке, чтобы увидеть, как оживает дополнительная информация, и добавить ее в существующие отчеты. Воспользуйтесь нашей командой по работе с человеческими данными, чтобы погрузиться глубже и запросить дополнительную информацию. Платформа CorralData включает в себя все необходимое, чтобы начать использовать данные для достижения результатов, в рамках простой ежемесячной подписки — потрясающие инструменты визуализации данных, встроенный чат, настраиваемые отчеты и доступ к экспертам. Запланируйте демо-версию или начните бесплатную 30-дневную пробную версию и посмотрите, насколько простым и мощным может быть анализ данных с помощью искусственного интеллекта.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: corraldata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CorralData, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Вам также может понравиться

Channel

Channel

usechannel.com

GoSimplo

GoSimplo

gosimplo.com

SheetGod

SheetGod

boloforms.com

SkyGeni

SkyGeni

skygeni.com

QualityX

QualityX

qualityx.io

Genius Sheets

Genius Sheets

geniussheets.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

GRID

GRID

grid.is

Companies MadeSimple

Companies MadeSimple

companiesmadesimple.com

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Text2SQL.AI

Text2SQL.AI

text2sql.ai

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.