В Corral Data мы стремимся изменить то, как организации используют данные. Мы даем возможность организациям легко использовать ИИ для подключения, анализа и совместной работы над данными своей компании. Что такое CorralData? CorralData — это аналитическая платформа с полным спектром услуг на базе искусственного интеллекта, которая радикально упрощает централизацию и анализ данных из нескольких источников. С CorralData вы можете общаться со своими данными на простом английском языке или создавать потрясающие отчеты, просто подключив свои данные. Не требуется кодирование, SQL или инженерные ресурсы. Вот как работает CorralData: легко подключайте все свои источники данных, используя более 500 готовых интеграций. Начните видеть потрясающие визуализации в готовых отчетах, имеющих отношение к вашей компании и данным. Используйте наш искусственный интеллект, чтобы общаться с вашими данными на простом английском языке, чтобы увидеть, как оживает дополнительная информация, и добавить ее в существующие отчеты. Воспользуйтесь нашей командой по работе с человеческими данными, чтобы погрузиться глубже и запросить дополнительную информацию. Платформа CorralData включает в себя все необходимое, чтобы начать использовать данные для достижения результатов, в рамках простой ежемесячной подписки — потрясающие инструменты визуализации данных, встроенный чат, настраиваемые отчеты и доступ к экспертам. Запланируйте демо-версию или начните бесплатную 30-дневную пробную версию и посмотрите, насколько простым и мощным может быть анализ данных с помощью искусственного интеллекта.

Категории :

Веб-сайт: corraldata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CorralData, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.