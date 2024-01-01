Альтернативы - CorralData

Kyligence

kyligence.io

Добро пожаловать в новое поколение бизнес-аналитики, где ваши бизнес-показатели — это не просто цифры, а источник интеллектуальной информации, которая всегда у вас под рукой. Погрузитесь в Kyligence Zen, ваш централизованный центр показателей, который преобразует данные в полезную информацию. Основа...