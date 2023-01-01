WebCatalog
Minimax

Minimax

minimax.finance

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Minimax в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Minimax — это метаприложение Web3 — место, где вы можете взаимодействовать со многими протоколами DeFi, разделенными по категориям (обмен, заработок, заимствование и т. д.) и блокчейнами через единый интерфейс, имея при этом общий обзор пространства Web3.

Веб-сайт: minimax.finance

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Minimax, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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