Minimax — это метаприложение Web3 — место, где вы можете взаимодействовать со многими протоколами DeFi, разделенными по категориям (обмен, заработок, заимствование и т. д.) и блокчейнами через единый интерфейс, имея при этом общий обзор пространства Web3.

Веб-сайт: minimax.finance

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