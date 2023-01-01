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Yaay

Yaay

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: yaay.com.tr

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Ура, новая социальная платформа Турции! ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ YAAY? ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗНАЧКОВ: Чем больше лайков вы получите, тем больше очков вы заработаете! КАТЕГОРИИ: Не затеряйтесь среди тысяч постов! Следите за категориями и делитесь публикациями в соответствии с вашими интересами. ПОСТЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЙ: Если хотите, закройте сообщения для комментариев и свободно делитесь своими мыслями. ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРФЕЙС: Простой и удобный дизайн.

Веб-сайт: yaay.com.tr

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