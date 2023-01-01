Parking Badge — поставщик инновационного программного обеспечения для систем управления и контроля парковки. Наша цель — предоставить современную и удобную для пользователя систему парковки, которая автоматизирует управление парковкой и контроль за соблюдением правил для множества различных реальных приложений.

Веб-сайт: parkingbadge.com

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